Астрономи з обсерваторії NASA Chandra X-ray виявили ознаки існування планети за межами Чумацького Шляху. Якщо вчені зможуть підтвердити правдивість даних, це буде першим випадком, коли людству вдалося знайти екзопланету за межами нашої галактики.

Попередньо, космічний об’єкт розташований у галактиці Месьє 51 (M51), яку також називають галактикою Вир через її будову та зовнішній вигляд.

Раніше вченим вдавалося виявляти екзопланети в межах Чумацького Шляху на максимальній відстані 3 тис. світлових років від Землі. Космічне тіло в M51 розташоване на відстані близько 28 млн світлових років.

– Можливо, нам вдасться відкрити новий майданчик для пошуку інших світів за допомогою рентгенівського випромінювання та виявляти планети в інших галактиках, – сказала Розанна Ді Стефано з Центру астрофізики.

Знайти екзопланету вдалося завдяки рентгенівським променям, які найчастіше можна побачити за допомогою спеціальних телескопів біля чорних дірок та зірок.

Утім, вченим ще треба перевірити дані. На думку астрономів, це космічне тіло робить повний оберт за орбітою за 70 років, тож для повторного виявлення планети знадобляться десятиліття.

Нагадаємо, що у пошуках космічних тіл NASA допомагають не лише вчені, а й діти. Восьмирічна мешканка Бразилії Ніколь Олівейра приєдналася до програми космічної агенції та знайшла вже 18 астероїдів. Дівчинка відвідує міжнародні семінари та зустрічається з провідними діячами космічної сфери та науки на батьківщині.