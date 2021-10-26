Астрономы из обсерватории NASA Chandra X-ray обнаружили признаки существования планеты за пределами Млечного Пути. Если ученые смогут подтвердить достоверность данных — это будет первый случай, когда человечеству удалось найти экзопланету за пределами нашей галактики.

Предварительно, космический объект расположен в галактике Мессье 51 (M51), которую также называют галактикой Водоворот из-за ее строения и внешнего вида.

Ранее ученым удавалось обнаруживать экзопланеты в пределах Млечного Пути на максимальном расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли. Космическое тело в M51 находится на расстоянии около 28 млн световых лет.

— Возможно, нам удастся открыть новую площадку для поиска других миров с помощью рентгеновского излучения, и обнаруживать планеты в других галактиках, — сказала Розанна Ди Стефано из Центра астрофизики.

Найти экзопланету удалось благодаря рентгеновским лучам, которые зачастую можно увидеть с помощью специальных телескопов возле черных дыр и звезд.

Впрочем, ученым еще нужно проверить данные. По мнению астрономов, это космическое тело делает полный оборот по орбите за 70 лет, а значит, для повторного обнаружения планеты понадобятся десятилетия.

Напомним, что в поисках космических тел NASA помогают не только ученые, но и дети. Восьмилетняя жительница Бразилии Николь Оливейра присоединилась к программе космического агентства и нашла уже 18 астероидов. Девочка посещает международные семинары и встречается с ведущими деятелями космической сферы и науки на родине.