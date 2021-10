Відкрила 18 астероїдів: 8-річна бразилійка може стати наймолодшим астрономом у світі

Восьмирічна мешканка Бразилії Ніколь Олівейра приєдналася до програми NASA та знайшла вже 18 астероїдів. Дівчинка відвідує міжнародні семінари та зустрічається з провідними діячами у космічній сфері та науці на батьківщині.

Ніколь родом із бразильського міста Форталеза. І з раннього дитинства вона цікавилася космос, а її кімната заповнена плакатами Сонячної системи, мініатюрними ракетами та фігурками Зоряних воєн.

Meet Nicole Oliveira, the 7-year-old Brazilian astronomer who discovered 7 new asteroids. #carvdnstone #positivenews

