Відкрила 18 астероїдів: 8-річна бразилійка може стати наймолодшим астрономом у світі

Восьмирічна мешканка Бразилії Ніколь Олівейра приєдналася до програми NASA та знайшла вже 18 астероїдів. Дівчинка відвідує міжнародні семінари та зустрічається з провідними діячами у космічній сфері та науці на батьківщині.

Ніколь родом із бразильського міста Форталеза. І з раннього дитинства вона цікавилася космос, а її кімната заповнена плакатами Сонячної системи, мініатюрними ракетами та фігурками Зоряних воєн.

Meet Nicole Oliveira, the 7-year-old Brazilian astronomer who discovered 7 new asteroids. #carvdnstone #positivenews

: Sprout Wired pic.twitter.com/qtUo7ZDFB1 — Carvd N Stone (@CarvdNStone) August 16, 2021

Дівчинка працює над пошуком астероїдів вдома за комп’ютером, до якого під’єднані два великі монітори. Наразі вона знайшла вже 18 небесних тіл, які вже придумала, як назве.

— Я назву їм іменами бразильських вчених або членів моєї сім’ї, таких як моя мама або тато, – сказала дівчинка.

Проект NASA під назвою Asteroid Hunters (Мисливці на астероїдів) має на меті познайомити молодь із наукою, надавши їм змогу робити власні космічні відкриття.

Якщо її відкриття підтвердять, на що може піти кілька років, Олівейра стане наймолодшим астрономом у світі. Наразі віковий рекорд належить італійцю Луїджі Санніно, який у 18-річному віці відкрив астероїд 1998 AZ4.

— У неї дійсно є особливе чуття і гостре око. Вона відразу помічає крапки на зображенні, схожі на астероїди, і часто підказує однокласникам, коли вони не впевнені, що вони дійсно знайшли їх. Найголовніше, що вона ділиться своїми знаннями з іншими дітьми. Вона сприяє поширенню науки, – розповів вчитель астрономії Олівейри у приватній школі міста Форталеза Геліомарціо Родрігес Морейра.

Сім’я Ніколь переїхала до Форталези з рідного міста Масейо на початку цього року, після того, як дівчинка отримала стипендію для відвідування престижної школи. Її батькові, комп’ютерному вченому, було дозволено зберегти роботу та працювати на відстані.

Дівчинка дуже хотіла отримати телескоп, що сказала батькам про готовність проміняти його на всі майбутні вечірки на честь дня народження. Однак, такий подарунок був занадто дорогий, і Ніколь його отримала, коли їй виповнилося 7 років.

У майбутньому Олівейра хоче стати аерокосмічним інженером.

Джерело: Science Alert