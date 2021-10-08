Ровер Perseverance від NASA виявив сліди існування річки та озера на поверхні Марса. Космічний апарат приземлився в ударний кратер Езеро шириною 45 км, і це рішення допомогло зробити справжнє відкриття.

– Марсохід зміг вирішити одну з загадок планети – цей кратер раніше був озером, – сказав співавтор дослідження Бенджамін Вайс, професор планетних наук в Массачусетському технологічному інституті.

За заявами ученого, астрономи не могли бути впевнені у своїй гіпотезі, але робот допоміг її підтвердити. Дослідники проаналізували знімки, які зробив марсохід, і тепер апарат повинен взяти зразки на певних ділянках кратера, де раніше була вода. За заявами вчених, Марс висох 3,5 млрд років тому.

У Perseverance є дві основні задачі під час своєї місії вартістю $2,7 млрд: пошук ознак життя на Марсі, а також збір і зберігання десятків зразків для майбутнього повернення на Землю. І хоча з першого разу він не зміг отримати зразок каменю, друга спроба виявилася успішною.

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Сьогодні кратер Езеро абсолютно сухий, як і решта поверхні Марса. Компанію Perseverance склав космічний вертоліт під назвою Ingenuity. Він допомагає роверу з навігацією, а також робить актуальні знімки з поверхні планети.