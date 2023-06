Ілон Маск більше не є генеральним директором Twitter. Офіційно, пост керівника зайняла Лінда Яккаріно.

Про це заявила сама Лінда, підтвердивши серйозність намірів Ілона.

It happened — first day in the books!

Stay tuned…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 6, 2023