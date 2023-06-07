Ілон Маск більше не є генеральним директором Twitter. Офіційно, пост керівника зайняла Лінда Яккаріно.

Про це заявила сама Лінда, підтвердивши серйозність намірів Ілона.

– Це сталося – перший день у книгах! – додала Яккаріно.

It happened — first day in the books! Stay tuned… — Linda Yaccarino (@lindayacc) June 6, 2023

Примітно, що спочатку йшлося про зміну керівника до 22 червня, адже сам Маск заявляв, що вона почне роботу через шість тижнів. Однак, у компанії змінилися плани, і тепер мільярдер не витрачатиме стільки часу на управління багатомільярдною компанією.

– Моя роль перейде до виконавчого голови та технічного директора. Він буде вести продукти, ПЗ та інші програмні та системні завдання, – заявив Маск, описуючи нового керівника.

Примітно, що в кріслі глави Ілон Маск пробув близько 7 місяців – він купив Twitter за $44 млрд, і за даними Fidelity, ринкова вартість сервісу впала на понад 66%.

Уперше Маск заговорив про зміну керівника ще в грудні 2022 року. Тоді він запустив голосування, де мільйони користувачів проголосували за відхід. У квітні він також жартував, що тепер босом є його собака.

Ще на початку весни мільярдер зізнався, що через 6 місяців Twitter перестав працювати у збиток – великі рекламодавці повернулися на майданчик, та й масове скорочення допомогло знизити витрати.