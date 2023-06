Илон Маск больше не является генеральным директором Twitter. Официально пост руководителя заняла Линда Яккарино.

Об этом заявила сама Линда, подтвердив серьезность намерений Илона.

It happened — first day in the books!

Stay tuned…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 6, 2023