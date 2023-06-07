Илон Маск больше не является генеральным директором Twitter. Официально пост руководителя заняла Линда Яккарино.

Об этом заявила сама Линда, подтвердив серьезность намерений Илона.

— Это случилось — первый день в книгах! — добавила Яккарино.

It happened — first day in the books! Stay tuned… — Linda Yaccarino (@lindayacc) June 6, 2023

Примечательно, что изначально речь шла о смене руководителя к 22 июня, поскольку сам Маск заявлял, что она приступит к работе через шесть недель. Однако у компании изменились планы, и теперь миллиардер не будет тратить столько времени на управление многомиллиардной компанией.

— Моя роль перейдет к исполнительному председателю и техническому директору. Он будет вести продукты, ПО и другие программные и системные задачи, — заявил Маск, описывая нового руководителя.

Примечательно, что в кресле главы Илон Маск пробыл около 7 месяцев — он купил Twitter за $44 млрд, и по данным Fidelity, рыночная стоимость сервиса упала на более 66%.

Впервые Маск заговорил о смене руководителя еще в декабре 2022 года. Тогда он запустил голосование, где миллионы пользователей проголосовали за уход. В апреле он также шутил, что теперь боссом является его собака.

Еще в начале весны миллиардер признался, что спустя 6 месяцев Twitter перестал работать в убыток — крупные рекламодатели вернулись на площадку, да и массовое сокращение помогло снизить расходы.