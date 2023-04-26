Ілон Маск розповів про дохід Twitter: Перестали йти в мінус

Ілон Маск розповів про дохід Twitter через пів року управління соцмережею. В інтерв’ю BBC мільярдер зізнався, що грошей отримати поки що не вдається, але вже є ідеї для вирішення проблеми.

– Twitter не приносить прибуток. Я б сказав що на даний момент ми перестали йти в мінус. Усе залежить від того, як далі підуть справи. Якщо тенденція збережеться, то прибуток буде вже в цьому кварталі, – заявив Маск.

Відомо, що основний дохід приносить реклама, яку замовляють рекламодавці в особі великих компаній, Apple, Disney, Amazon і багато інших. Після купівлі Ілоном Twitter, багато компаній покинули сервіс, але потім повернулися.

– Майже всі вони повернулися, або сказали, що зроблять це. Якщо Disney рекламує свої мультфільми, а Apple – iPhone, то це хороший показник того, що Twitter хороший майданчик для реклами, – заявив Маск.

Мільярдер зізнався, що платна верифікація – не велике джерело доходу, навіть порівняно з рекламою.

– Але завдяки синій галочці ми намагаємося збільшити вартість інформації. Великі компанії, які не захочуть платити за послугу, будуть заповнені різними ботами на кшталт ChatGPT, – попередив Ілон.

Нагадаємо, що Twitter забрав сині галочки в Роналду, Білла Гейтса і Кардаш’ян. Усе через те, що знаменитості не заплатили за послугу.