У Twitter з’являться зашифровані повідомлення і дзвінки. Оновлення анонсував глава соцмережі Ілон Маск.

– Зашифровані повідомлення мають з’явитися вже завтра. Суть новинки полягає в тому, що я не зможу побачити ваші приватні повідомлення, навіть якщо до моєї голови приставлять пістолет, – заявив мільярдер.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction. Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Маск також анонсував дзвінки з можливістю відображення відео – оновлення буде доступним для кожного користувача. Дзвінки працюватимуть у межах Twitter – більше не потрібно знати мобільний номер телефону.

Це одне з найбільших оновлень за весь час існування сервісу. І хоча Маск отримав контроль над сервісом трохи більше ніж пів року тому, глава Tesla намагається повернути прибутковість компанії.

Дзвінки та захищені повідомлення допоможуть Twitter конкурувати з Meta Марка Цукерберга – Facebook і WhatsApp.

Раніше Ілон Маск розповів про доходи Twitter. Так, уперше за пів року компанія перестала “працювати в мінус”, і якщо тенденція збережеться, то прибуток буде вже в цьому кварталі. Це на тлі відходу великих рекламодавців з платформи взимку.