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Інтернет

У Twitter з’являться зашифровані повідомлення і відеодзвінки: Маск назвав терміни

10 Травня 2023, 14:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

У Twitter з’являться зашифровані повідомлення і дзвінки. Оновлення анонсував глава соцмережі Ілон Маск.

– Зашифровані повідомлення мають з’явитися вже завтра. Суть новинки полягає в тому, що я не зможу побачити ваші приватні повідомлення, навіть якщо до моєї голови приставлять пістолет, – заявив мільярдер.

Маск також анонсував дзвінки з можливістю відображення відео – оновлення буде доступним для кожного користувача. Дзвінки працюватимуть у межах Twitter – більше не потрібно знати мобільний номер телефону.

Це одне з найбільших оновлень за весь час існування сервісу. І хоча Маск отримав контроль над сервісом трохи більше ніж пів року тому, глава Tesla намагається повернути прибутковість компанії.

Дзвінки та захищені повідомлення допоможуть Twitter конкурувати з Meta Марка Цукерберга – Facebook і WhatsApp.

Раніше Ілон Маск розповів про доходи Twitter. Так, уперше за пів року компанія перестала “працювати в мінус”, і якщо тенденція збережеться, то прибуток буде вже в цьому кварталі. Це на тлі відходу великих рекламодавців з платформи взимку.

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Twitter Ілон Маск
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