Космічне агентство NASA вперше показало зразок ґрунту з поверхні астероїда Бенну, який був зібраний в межах місії OSIRIS-Rex.

Науковці провели презентацію у космічному центрі NASA у Г’юстоні, трохи більше ніж через два тижні після того, як капсула зі зразком приземлилася в пустелі штату Юта.

Спочатку вантаж досліджували в “чистій кімнаті” на полігоні в Юті, поблизу місця посадки.

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Потім капсулу доставили до центру у Г’юстоні, відкрили і розділили на менші зразки, щоб розіслати 200 вченим у 60 лабораторіях по всьому світу.

Як показав аналіз, ґрунт із Бенну містить 10% води, а також близько 5-10% вуглецю.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm — NASA (@NASA) October 11, 2023

Астероїд Бенну є реліктом ранньої Сонячної системи. Його хімічний склад і мінералогія практично не змінилися з моменту формування – близько 4,5 млрд років тому.

Зразок Бенну може допомогти науковцям дізнатися, як на Землі з’явилися органічні речовини, а згодом виникло життя.

Нагадаємо, що місію OSIRIS-Rеx відправили до Бенну у 2016 році. Апарат перебував на орбіті астероїда близько двох років, готуючи свій маневр.

Лише у жовтні 2020 року він зібрав перші зразки гірських порід. NASA розраховувало зібрати 60 г зразків, проте зонд зміг видобути цілих 250 г.