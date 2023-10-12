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Знайшли ознаки води і вуглецю: NASA показало зразки астероїда Бенну

12 Жовтня 2023, 09:38
Валентина Чорна редакторка стрічки
Астероїд
Джерело: Unsplash

Космічне агентство NASA вперше показало зразок ґрунту з поверхні астероїда Бенну, який був зібраний в межах місії OSIRIS-Rex.

Науковці провели презентацію у космічному центрі NASA у Г’юстоні, трохи більше ніж через два тижні після того, як капсула зі зразком приземлилася в пустелі штату Юта.

Спочатку вантаж досліджували в “чистій кімнаті” на полігоні в Юті, поблизу місця посадки.

Зараз дивляться

Потім капсулу доставили до центру у Г’юстоні, відкрили і розділили на менші зразки, щоб розіслати 200 вченим у 60 лабораторіях по всьому світу.

Як показав аналіз, ґрунт із Бенну містить 10% води, а також близько 5-10% вуглецю.

Астероїд Бенну є реліктом ранньої Сонячної системи. Його хімічний склад і мінералогія практично не змінилися з моменту формування – близько 4,5 млрд років тому.

Зразок Бенну може допомогти науковцям дізнатися, як на Землі з’явилися органічні речовини, а згодом виникло життя.

Нагадаємо, що місію OSIRIS-Rеx відправили до Бенну у 2016 році. Апарат перебував на орбіті астероїда близько двох років, готуючи свій маневр.

Лише у жовтні 2020 року він зібрав перші зразки гірських порід. NASA розраховувало зібрати 60 г зразків, проте зонд зміг видобути цілих 250 г.

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Джерело
NASA
Теги
NASA астероїд
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