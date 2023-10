Космічне агентство NASA вперше показало зразок ґрунту з поверхні астероїда Бенну, який був зібраний в межах місії OSIRIS-Rex.

Науковці провели презентацію у космічному центрі NASA у Г’юстоні, трохи більше ніж через два тижні після того, як капсула зі зразком приземлилася в пустелі штату Юта.

Спочатку вантаж досліджували в “чистій кімнаті” на полігоні в Юті, поблизу місця посадки.

Потім капсулу доставили до центру у Г’юстоні, відкрили і розділили на менші зразки, щоб розіслати 200 вченим у 60 лабораторіях по всьому світу.

Як показав аналіз, ґрунт із Бенну містить 10% води, а також близько 5-10% вуглецю.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm

— NASA (@NASA) October 11, 2023