Космическое агентство NASA впервые показало образец грунта с поверхности астероида Бенну, который был собран в рамках миссии OSIRIS-Rex.

Ученые провели презентацию в космическом центре NASA в Хьюстоне, чуть более чем через две недели после того, как капсула с образцом приземлилась в пустыне штата Юта.

Сначала груз исследовали в “чистой комнате” на полигоне в Юте, вблизи места посадки.

Затем капсулу доставили в центр в Хьюстоне, открыли и разделили на меньшие образцы, чтобы разослать 200 ученым в 60 лабораториях по всему миру.

Как показал анализ, почва с Бенну содержит 10% воды, а также около 5-10% углерода.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm

— NASA (@NASA) October 11, 2023