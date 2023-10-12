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Фото Космос

Нашли признаки воды и углерода: NASA показало образцы астероида Бенну

12 октября 2023, 09:38
Валентина Чорна редактор ленты
Астероїд
Источник: Unsplash

Космическое агентство NASA впервые показало образец грунта с поверхности астероида Бенну, который был собран в рамках миссии OSIRIS-Rex.

Ученые провели презентацию в космическом центре NASA в Хьюстоне, чуть более чем через две недели после того, как капсула с образцом приземлилась в пустыне штата Юта.

Сначала груз исследовали в “чистой комнате” на полигоне в Юте, вблизи места посадки.

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Затем капсулу доставили в центр в Хьюстоне, открыли и разделили на меньшие образцы, чтобы разослать 200 ученым в 60 лабораториях по всему миру.

Как показал анализ, почва с Бенну содержит 10% воды, а также около 5-10% углерода.

Астероид Бенну является реликтом ранней Солнечной системы. Его химический состав и минералогия практически не изменились с момента формирования — около 4,5 млрд лет назад.

Образец Бенну может помочь ученым узнать, как на Земле появились органические вещества, а впоследствии возникла жизнь.

Напомним, что миссию OSIRIS-Rеx отправили к Бенну в 2016 году. Аппарат находился на орбите астероида около двух лет, готовя свой маневр.

Только в октябре 2020 года он собрал первые образцы горных пород. NASA рассчитывало собрать 60 г образцов, однако зонд смог добыть целых 250 г.

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Источник
NASA
Теги
NASA астероїд
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