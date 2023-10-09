Космічне агентство NASA хоче побудувати будинки на Місяці до 2040 року. Для цього було вже виділено $60 млн.

Так, мета місії – можливість проживання на супутнику не тільки космонавтами, а й звичайними землянами. Ідея максимально проста – потрібно відправити на Місяць гігантський 3D-принтер.

Бетон робитимуть з мінералів, знайдених на місці, для цього підійде навіть місячний пил і просте каміння. Наразі NASA також співпрацює з компаніями, які виготовлятимуть двері, плитку та меблі для космічних будинків.

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Зводити будинки буде компанія ICON – її принтери роблять шар за шаром цілі будівлі за допомогою суміші цементу, піску та води. Усі елементи будинку друкуються окремо, а потім фіксуються разом. Звичайний будинок можна створити з нуля за 48 годин.

Уже в лютому відбуватимуться випробування у вакуумі, щоб оцінити, як принтер зможе справлятися з радіацією та іншими умовами на Місяці.

Нагадаємо, що й для зручності космонавтів ведуться роботи – Prada працює над новим скафандром для тих, хто полетить на Місяць 2025 року. Відомо, що очікуються версії для жінок, а також буде враховано людський фактор кожного костюма.