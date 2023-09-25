Космічний корабель OSIRIS-Rex скинув на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Бенну.

Зонд приземлився на полігоні для випробувань у штаті Юта – після семирічної подорожі. Там на нього чекала команда NASA, оскільки вченим потрібно було якнайшвидше доставити капсулу в тимчасову чисту кімнату, щоб захистити її від забруднення з навколишнього середовища Землі.

Усередині капсули 250 грамів ґрунту, які були зібрані апаратом з поверхні астероїда Бенну в жовтні 2020 року. Вчені вірять, що в ньому могли залишитися частини хімічних елементів, вік яких близько 4,5 млрд років. Сам астероїд було виявлено в 1999 році.

Зараз дивляться

Саме Бенну може відповісти на важливе питання – як на Землі з’явилися органічні речовини, а згодом виникло життя. Можливо, астероїди, що стикаються з нашою планетою, могли перенести їх.

У самого апарату OSIRIS-Rex почалася нова місія – OSIRIS-APEX. Він вирушить до астероїда Апофіс. Очікується, що йому вдасться досягти його до 2029 року, коли той найбільш наблизиться до Землі.