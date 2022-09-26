Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Космос

Зіткнення не уникнути: космічний корабель NASA вріжеться у величезний астероїд

26 Вересня 2022, 13:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Астероид
Джерело: Depositphotos

Космічний корабель NASA DART дуже скоро вріжеться в астероїд Дідімос. Це станеться 27 вересня о 01:14 за Києвом.

Вчені досить довго чекали на цей момент – це все план NASA щодо захисту Землі від астероїдів. Зіткнення вважається тестовим – агентство хоче створити надійний захист всього людства.

Так, за планом NASA, корабель DART зіткнеться з астероїдом Дідімос і зробить за мить до цього знімки.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що місія почалася ще рік тому – 24 листопада SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 відправив корабель NASA у космос. Відомо, що мета DART має ширину 170 м. Астероїд перебуває на відстані близько 9,6 млн км від Землі й не становить небезпеки для нас. Однак це чудова можливість оцінити перспективи захисту.

Нині завдання вчених – з’ясувати точне місце розташування астероїда. Після цього космічний корабель самостійно наводитиметься на ціль на відстані кількох кілометрів.

Нагадаємо, що окрім місії DART у космічного агентства є й інші завдання – наприклад, стежити за новим передовим телескопом. Нещодавно апарат Джеймса Вебба зробив найчіткіше фото Нептуна в історії. Востаннє знімки планети робили 1989 року.

Читайте також:
NASAЦього разу точно злетить: NASA назвало нову дату запуску ракети на Місяць

Джерело
Space
Теги
NASA астероїд
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь