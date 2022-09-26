Космічний корабель NASA DART дуже скоро вріжеться в астероїд Дідімос. Це станеться 27 вересня о 01:14 за Києвом.

Вчені досить довго чекали на цей момент – це все план NASA щодо захисту Землі від астероїдів. Зіткнення вважається тестовим – агентство хоче створити надійний захист всього людства.

Так, за планом NASA, корабель DART зіткнеться з астероїдом Дідімос і зробить за мить до цього знімки.

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Нагадаємо, що місія почалася ще рік тому – 24 листопада SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 відправив корабель NASA у космос. Відомо, що мета DART має ширину 170 м. Астероїд перебуває на відстані близько 9,6 млн км від Землі й не становить небезпеки для нас. Однак це чудова можливість оцінити перспективи захисту.

Нині завдання вчених – з’ясувати точне місце розташування астероїда. Після цього космічний корабель самостійно наводитиметься на ціль на відстані кількох кілометрів.

Нагадаємо, що окрім місії DART у космічного агентства є й інші завдання – наприклад, стежити за новим передовим телескопом. Нещодавно апарат Джеймса Вебба зробив найчіткіше фото Нептуна в історії. Востаннє знімки планети робили 1989 року.