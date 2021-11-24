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NASA та SpaceX успішно запустили ракету Falcon 9: відео польоту

24 Листопада 2021, 13:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
DART

Компанія SpaceX та космічне агентство NASA успішно запустили ракету Falcon 9 з кораблем DART. Запуск відбувся 24 листопада з космічної бази США Ванденберг у Каліфорнії, і апарат NASA має врізатися в астероїд для зміни траєкторії польоту.

План астрономів NASA дуже простий — ракета SpaceX Falcon 9 разом із кораблем DART (Double Asteroid Redirection Test) вирушає до космосу, де нижня частина ракети від’єднується і летить на Землю для повторного використання. Апарат NASA прямує до космічного астероїда, а потім урізається в нього. За підрахунками фізиків, така дія на космічне тіло дозволить змінити траєкторію його польоту.

Відомо, що корабель DART вже успішно відокремився від ракети-носія Falcon 9, а також подає вченим сигнали на Землю. Апарат NASA вже розгортає сонячні панелі для отримання необхідної енергії та готується до 10-місячної подорожі космосом.

Вже наприкінці вересня 2022 року він зіткнеться з двома астероїдами, які знаходяться на безпечній відстані від Землі – Діморфос та Дідімос. Розмір одного з космічних тіл досягає 780 метрів завширшки.

Вже із Землі вчені зможуть побачити відхилення від початкової траєкторії астероїдів. Ціль місії — оцінити можливість захисту Землі від зіткнення з величезним космічними тілами, які можуть знищити людство або нашу планету цілком. Приблизно 66 млн років тому астероїд припинив існування динозаврів.

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Теги
NASA , SpaceX
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