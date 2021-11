Компанія SpaceX та космічне агентство NASA успішно запустили ракету Falcon 9 з кораблем DART. Запуск відбувся 24 листопада з космічної бази США Ванденберг у Каліфорнії, і апарат NASA має врізатися в астероїд для зміни траєкторії польоту.

Asteroid Dimorphos: we’re coming for you! Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world’s first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

План астрономів NASA дуже простий — ракета SpaceX Falcon 9 разом із кораблем DART (Double Asteroid Redirection Test) вирушає до космосу, де нижня частина ракети від’єднується і летить на Землю для повторного використання. Апарат NASA прямує до космічного астероїда, а потім урізається в нього. За підрахунками фізиків, така дія на космічне тіло дозволить змінити траєкторію його польоту.

Відомо, що корабель DART вже успішно відокремився від ракети-носія Falcon 9, а також подає вченим сигнали на Землю. Апарат NASA вже розгортає сонячні панелі для отримання необхідної енергії та готується до 10-місячної подорожі космосом.

Deployment confirmed, @NASA’s DART is on its way to redirect an asteroid pic.twitter.com/UTxkcJFcq0 — SpaceX (@SpaceX) November 24, 2021

Вже наприкінці вересня 2022 року він зіткнеться з двома астероїдами, які знаходяться на безпечній відстані від Землі – Діморфос та Дідімос. Розмір одного з космічних тіл досягає 780 метрів завширшки.

All systems and weather are looking good for tonight’s Falcon 9 launch of @NASA’s DART into an asteroid-intercepting interplanetary trajectory → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/BBrMndhpkQ — SpaceX (@SpaceX) November 23, 2021

Вже із Землі вчені зможуть побачити відхилення від початкової траєкторії астероїдів. Ціль місії — оцінити можливість захисту Землі від зіткнення з величезним космічними тілами, які можуть знищити людство або нашу планету цілком. Приблизно 66 млн років тому астероїд припинив існування динозаврів.