Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал самое четкое фото Нептуна в истории. В последний раз астрономы имели такое представление о самой дальней от Солнца планете в 1989 году.

На снимках, сделанных телескопом сейчас, видно сразу несколько колец, лежащих в экваториальной плоскости планеты, состоящих из космической пыли и остатков разных объектов. Уэбб также заметил семь из 14 известных спутников Нептуна, в том числе и Тритона.

Самый необычный спутник в Солнечной системе покрыт ледяным слоем конденсированного азота, поэтому он отображает около 70% падающего на него солнечного света и издалека может казаться очень яркой звездой.

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По мере того, как астрономы исследуют вселенную в поисках других планет, они обнаружили, что ледяные гиганты, такие как Нептун и Уран, являются наиболее распространенными в Млечном Пути.

— Возможность рассмотреть их в мельчайших деталях поможет нам в наших наблюдениях за другими ледяными гигантами, — сказал старший советник по науке и исследованиям в Европейском космическом агентстве Марк Маккориан.

Ранее телескоп Джеймса Уэбба впервые сфотографировал Марс, показав особенности поверхности планеты и ее химический состав.