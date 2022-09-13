Космічне агентство NASA знову перенесло запуск місії Артеміда-1 із польотом на Місяць. Старт ракети тепер заплановано наприкінці місяця – 27 вересня.

Також експерти зарезервували для польоту ще одну дату – 2 жовтня. Це на випадок, якщо наприкінці першого місяця осені на стартовому майданчику виявляться несправності.

За заявою NASA, зміни термінів потрібні для логістичних питань, а також підготовки до тестових випробувань на злітному майданчику перед запуском. Також перенесення дозволить співробітникам командного управління відпочити та поповнити запаси кріогенного палива.

Зараз дивляться

Цими вихідними співробітники NASA завершили ремонтні роботи з витоку водню в ракеті, через яку запуск відклали на початку осені. Агентство має 70 хвилин на запуск 27 вересня з подальшою посадкою на поверхню землі 5 листопада.

Перша місія Артеміда-1 передбачає запуск ракети та її подальший політ навколо місяця. Весь процес має зайняти 6 тижнів із подальшим поверненням на Землю. Традиційно випробувальні запуски проводяться без екіпажу на борту – на місці космонавтів будуть манекени, до яких прикріпили датчики для виявлення радіації.

Зараз агентство займається не лише вивченням Місяця – NASA створило сервіс для імітації людського голосу на Марсі. Кожен охочий може оцінити вплив сусідньої планети на звучання власного голосу. Вчені запевняють, що звуку на Марсі потрібно більше часу, щоб досягти вуха.