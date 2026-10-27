Бездротовий пилосос зручний там, де потрібно швидко прибрати окрему зону без розмотування кабелю та пошуку розетки. Його легко взяти для кухні, коридору, сходів або салону автомобіля. Порівнюючи моделі у Фокстрот, варто дивитися не тільки на заявлену потужність, а й на вагу, час роботи, тип щітки та спосіб заряджання.

Для коротких щоденних прибирань головними стають маневровість і готовність до роботи за кілька секунд. Якщо ж пилосос має замінити класичну модель, більше значення матимуть автономність, місткість контейнера та робота на різних покриттях.

Час роботи, заряджання та змінний акумулятор

Заявлена автономність залежить від обраного режиму. На максимальній потужності батарея розряджається швидше, тому для реальної оцінки краще орієнтуватися на стандартний режим, у якому проходить більша частина прибирання.

Зараз дивляться

Для невеликої квартири довгої автономності може й не знадобитися. У великому будинку або прибиранні кількох кімнат поспіль кориснішим буде запас заряду або можливість швидко замінити акумулятор на другий.

Зручність заряджання теж має значення. Настінна база дозволяє зберігати пилосос вертикально та тримати його готовим до роботи, а окреме заряджання батареї може бути практичнішим, якщо техніку не хочеться прив’язувати до одного місця.

Щітка, ручний модуль і догляд після прибирання

Основна насадка визначає, наскільки добре пилосос працюватиме на підлозі. На ламінаті та плитці важливо, щоб вона збирала дрібний пил і крихти вздовж країв, а на килимах — піднімала волосся та сміття з ворсу. Для дому з тваринами корисною буде конструкція валика, яку легко очищати від шерсті.

У багатьох моделей можна від’єднати ручний блок. Це зручно для дивана, полиць, вузьких зон, автомобіля або крихт зі столу. Така трансформація часто дає більше користі в побуті, ніж ще один додатковий режим потужності.

Не менш важливі контейнер і фільтр. Якщо пилозбірник спорожняється одним рухом, а фільтр легко виймається для очищення, обслуговування займає менше часу. При щоденному використанні саме ці дрібниці визначають, наскільки охоче пилосос діставатимуть знову.

У підсумку акумуляторний пилосос краще вибирати за тим, яку роль він виконуватиме вдома. Для локального прибирання важливі легкість і компактність, для повноцінного — автономність, щітка та місткість контейнера. Збалансована модель зазвичай зручніша за ту, що має максимальні характеристики лише на папері.