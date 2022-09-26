Космический корабль NASA DART совсем скоро врежется в астероид Дидимос. Это случится 27 сентября в 01:14 по Киеву.

Ученые достаточно долго ждали этого момента — это все план NASA по защите Земли от астероидов. Столкновение считается тестовым — агентство хочет создать надежную защиту всего человечества.

Так, по плану NASA, корабль DART столкнется с астероидом Дидимос и сделает за мгновение до этого снимки.

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Напомним, что миссия началась еще год назад — 24 ноября SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 отправил корабль NASA в космос. Известно, что цель DART имеет ширину в 170 м. Астероид находится на расстоянии около 9,6 млн км от Земли, и не представляет опасности для нас. Однако это отличная возможность оценить перспективы защиты.

Сейчас задача ученых — выяснить точное местоположение астероида. После этого космический корабль самостоятельно будет наводиться на цель на расстоянии нескольких километров.

Напомним, что помимо миссии DART у космического агентства есть и другие задачи — к примеру, следить за новым передовым телескопом. Совсем недавно аппарат Джеймса Уэбба сделал самое четкое фото Нептуна в истории. В последний раз снимки планеты делали в 1989 году.