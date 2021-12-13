Космічне агентство NASA представило для користувачів мережі новий інструмент – можливість відстеження астероїдів та траєкторії польоту навколо Землі. Нова технологія отримала назву Sentry-II та прийшла на заміну системи Sentry, представленої у 2002 році.

– На сьогодні близько 28 тис. навколоземних астероїдів було виявлено телескопами, які безперервно сканують нічне небо. Ми розробили алгоритм моніторингу зіткнень космічних тіл із Землею, щоб краще оцінювати ризики, – повідомляється на сайті NASA.

За даними космічного агентства, щороку телескопи допомагають виявити близько 3 тис. космічних тіл, які перебувають у безпосередній близькості до Землі. Згодом їх знаходитимуть частіше, тому NASA розробило ефективніший інструмент.

Багато хто вважає, що астероїди рухаються хаотично, але насправді їхню траєкторію можна змоделювати та передбачити, ґрунтуючись на величезній кількості даних, включаючи фізику.

Також для користувачів доступний сайт Eyes on Asteroids, де можна вивчити всі виявлені астероїди. Дані постійно оновлюються і вони точно знадобляться любителям-астрономам.

На сайті також можна побачити дані про астероїди, які розташовані від Землі на близькій відстані. Це дозволить реально оцінити космічну небезпеку.

Зараз NASA займається не лише вивченням астероїдів – у грудні агентство зібрало команду астронавтів для подальших космічних місій. Обрали лише 10 осіб із 12 тис. заявок.