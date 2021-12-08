Космічне агентство NASA представило 10 астронавтів, які наступні два роки готуватимуться до космічних польотів під час різних місій. Відомо, що на ці посади претендувало понад 12 тис. осіб.

– Сьогодні ми вітаємо 10 нових кандидатів в астронавти NASA 2021 року. Окремо кожен кандидат має свої переваги, — заявив директор агентства Білл Нельсон.

Відомо, що підготовка до місій розпочнеться вже у січні 2022 року. Так, обраних навчать експлуатації та обслуговування систем на Міжнародній космічній станції, підготують до виходу у відкритий космос, використання робототехніки, а також керування навчальним літаком Т-38.

Після закінчення підготовки вони зможуть відправитися в космос навіть на приватних космічних кораблях, а також виконувати тривалі місії агентства — наприклад, політ на Місяць.

До кандидатів увійшли громадяни США з усіх 50 штатів. Вперше в історії NASA для отримання посади необхідно мати ступінь магістра в області STEM.

Повний список кандидатів на астронавтів NASA:

Ніколь Айєрс, 32 роки, майор ВПС США. Має ступінь магістра обчислювальної та прикладної математики, а також є досвідченим бойовим льотчиком.

Маркос Берріос, 37 років, майор ВПС США, має ступінь бакалавра машинобудування, а також має досвід роботи аерокосмічним інженером в армії США.

Крістіна Берч, 35 років, є бакалавром математики, біохімії та молекулярної біофізики. Крістіна стала титулованою велосипедисткою національної збірної США.

Деніз Бернхем, 36 років, лейтенант ВМС США має бакалаврат хімічного машинобудування та ступінь магістра машинобудування.

Люк Делані, 42 роки, майор морської піхоти США у відставці. Має ступінь у галузі машинобудування та ступінь магістра аерокосмічної техніки. Працював льотчиком-випробувачем.

Андре Дуглас, 35 років — має ступінь бакалавра та магістра у галузі машинобудування. Вона служила в береговій охороні США військово-морським архітектором, інженером-рятувальником, помічником із усунення пошкоджень та палубним офіцером.

Джек Гетеуей, 39 років, командувач ВМС США, має ступінь бакалавра фізики та історії, а також закінчив аспірантуру. Видатний військово-морський льотчик.

Аніл Менон, 45 років, підполковник ВПС США, перший льотний хірург SpaceX, допомагав запускати перших людей компанії в космос під час місії NASA SpaceX Demo-2. До цього він працював у NASA хірургом-пілотом екіпажу в різних експедиціях, які доставляли астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Крістофер Вільямс, 38 років – отримав бакалавра з фізики та докторський ступень з фізики. Є провідним фізиком програми адаптивної променевої терапії під контролем МРТ.

Джессіка Віттнер, 38 років, капітан-лейтенант ВМС США, служила військово-морським льотчиком та льотчиком-випробувачем. Вона має ступінь бакалавра наук у галузі аерокосмічної техніки та ступінь магістра наук у галузі аерокосмічної техніки в аспірантурі військово-морського флоту США.