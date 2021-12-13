Космическое агентство NASA представило для пользователей сети новый инструмент — возможность отслеживания астероидов и траектории полета вокруг Земли. Новая технология получила название Sentry-II, и она пришла на замену системы Sentry, представленной в 2002 году.

— На сегодня около 28 тыс. околоземных астероидов были обнаружены телескопами, которые непрерывно сканируют ночное небо. Мы разработали алгоритм мониторинга столкновений космических тел с Землей, чтобы лучше оценивать риски, — сообщается на сайте NASA.

По данным космического агентства, ежегодно телескопы помогают обнаружить около 3 тыс. космических тел, которые находятся в непосредственной близости с Землей. Со временем их будут находить чаще, поэтому NASA разработала более эффективный инструмент.

Многие считают, что астероиды двигаются хаотично, но на самом деле их траекторию можно смоделировать и предугадать, основываясь на огромном количестве данных, включая физику.

Также для пользователей доступен сайт Eyes on Asteroids, где можно изучить все обнаруженные астероиды. Данные постоянно обновляются, и они точно понадобятся любителям-астрономам.

На сайте также можно увидеть данные об астероидах, которые находятся на близком к Земле расстоянии. Это позволит реально оценить космическую опасность.

Сейчас NASA занимается не только изучением астероидов — в декабре агентство собрало команду астронавтов для дальнейших космических миссий. Выбрали только 10 человек из 12 тыс. заявок.