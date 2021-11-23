Космічне агентство NASA та компанія Ілона Маска SpaceX запустять ракету Falcon 9 у космос, щоб ударити по астероїду. Вчені хочуть випробувати систему, яка дозволить змінювати траєкторію космічних тіл.

Якщо місія буде успішною — її можна буде використовувати для поразки космічних об’єктів, які несуть потенційну небезпеку Землі та всьому людству.

І хоча на нашу планету щодня летить величезна кількість астероїдів, їхні розміри не дозволяють навіть торкнутися поверхні. Велика швидкість провокує спалах в атмосфері Землі. Але близько 66 млн років тому величезне космічне тіло припинило існування динозаврів. Зіткнення підняло величезну кількість пилу в повітря, яке заслонило Сонце.

Нова система NASA отримала назву Dart. Астрономи хочуть дізнатися, чи ракета зможе цілеспрямовано літати у бік астероїда для поразки цілі.

– Це перший крок до запобігання зіткненню Землі з космічними об’єктами, – сказав Джей Тейт, директор Національного інформаційного центру з об’єктів, що зближуються із Землею.

Dart має вагу в 610 кг — його відправить у космос ракета Falcon 9 вже цієї середи. Коли він зіштовхнеться з астероїдом, вчені зможуть помітити зміну траєкторії польоту космічного тіла.

Нагадаємо, що вже 11 грудня до Землі наблизиться величезне космічне тіло розміром із Ейфелеву вежу. Астрономи NASA заявляють, що астероїд буде на відстані 4 млн км від нас — це в 10 разів більше, ніж відстань від планети до Місяця.