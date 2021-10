Facebook, Instagram і Whatsapp припинили свою роботу на 6 годин через збій 4 жовтня. Віце-президент компанії Cloudflare Дейн Кнехт розповів, що стало причиною.

BGP – це система, яка обирає найкращий маршрут мережею інтернет для передачі даних — повідомлень, картинок, музики, та іншої інформації.

Компанія Facebook почала використовувати власний BGP, а також запровадила цю технологію в Whatsapp, Messenger і Instagram.

So, someone deleted large sections of the routing….that doesn’t mean Facebook is just down, from the looks of it….that means Facebook is GONE. pic.twitter.com/OCZWPD2okw

— The Academy (@BenjaminEnfield) October 4, 2021