Facebook, Instagram і Whatsapp припинили свою роботу на 6 годин через збій 4 жовтня. Віце-президент компанії Cloudflare Дейн Кнехт розповів, що стало причиною.

– Вся проблема була через протоколи прикордонного шлюзу (BGP). Схоже, маршрутизатори Facebook були просто вилучені з мережі, – заявив Дейн.

BGP – це система, яка обирає найкращий маршрут мережею інтернет для передачі даних — повідомлень, картинок, музики, та іншої інформації.

Компанія Facebook почала використовувати власний BGP, а також запровадила цю технологію в Whatsapp, Messenger і Instagram.

– Сам збій виник через оновлення BGP Facebook. Однак під час змін маршрутизатори видалилися, і дані з серверів не потрапляли до користувачів, – заявив експерт.

So, someone deleted large sections of the routing….that doesn’t mean Facebook is just down, from the looks of it….that means Facebook is GONE. pic.twitter.com/OCZWPD2okw — The Academy (@BenjaminEnfield) October 4, 2021

Старший інженер-програміст Максвелл Огден, який працює з криптовалютним гаманцем Exodus, також заявив, що висока ймовірність того, що це може бути злом систем технологічного гіганта.

Ситуація нагадує злом компанії Moller-Maersk у 2018 році, яка займається контейнерними перевезеннями.

– Вірус потрапив у мережу компанії, а потім поширився по всіх пристроях співробітників. Зашифрувавши дані, вимагачі зажадали грошових переказів для повернення інформації, – заявив Максвелл.

Експерт вважає, що Facebook не працював протягом 6 годин з цієї причини.

Нагадаємо, що в результаті масштабного збою лягли не лише Facebook, Instagram і WhatsApp. Проблема також торкнулася таких сервісів – Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber.