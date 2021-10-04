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Інтернет

Бог є! Реакція мережі на масштабний збій в Instagram, Facebook і WhatsApp

4 Жовтня 2021, 20:29 Євгенія Шапоренко
Бог є! Реакція мережі на масштабний збій в Instagram, Facebook і WhatsApp

4 жовтня у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp спостерігається масштабний збій у всьому світі. Проте, якщо хтось і сумує через це, то велика каста людей просто перекочувала у Twitter, щоб пожартувати з приводу збою.

  • Instagram висне, бо Поплавський планує ще й факультатив Instagram відкрити?

  • Instagram та Facebook навернулись. Бог – є.

  • Instagram і Facebook: *падають*                       
  • СММ Укрпошти:

  • Наші повідомляють, що Instagram, Facebook і WhatsApp cпатоньки.

  • Instagram: я впав. Twitter: я завжди готовий послухати ваші невдоволення про життя або подивитися на новий срач, так що проходимо.

  • Коли не працює Instagram, Facebook і WhatsApp.

  • Instagram и WhatsApp не вивозять. Twitter: 

  • Варто було мені написати колишньому в Instagram як він зламався. Знаки всюди. Я зрозуміла.

  • Увімкніть Instagram, а то нудно.

Збій у Instagram, Facebook і WhatsApp

Близько 18.40 4 жовтня в Instagram, Facebook і WhatsApp стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.

Користувачі у всьому світу скаржаться на те, що у них не виходить отримати доступ ні до додатків, ні до web-версій соцмереж.

Теги
Facebook , Instagram , WhatsApp
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