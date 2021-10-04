4 жовтня у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp спостерігається масштабний збій у всьому світі. Проте, якщо хтось і сумує через це, то велика каста людей просто перекочувала у Twitter, щоб пожартувати з приводу збою.

Збій у Instagram, Facebook і WhatsApp

Близько 18.40 4 жовтня в Instagram, Facebook і WhatsApp стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.

Користувачі у всьому світу скаржаться на те, що у них не виходить отримати доступ ні до додатків, ні до web-версій соцмереж.