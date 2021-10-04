4 жовтня у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp спостерігається масштабний збій у всьому світі. Проте, якщо хтось і сумує через це, то велика каста людей просто перекочувала у Twitter, щоб пожартувати з приводу збою.
- Instagram висне, бо Поплавський планує ще й факультатив Instagram відкрити?
- Instagram та Facebook навернулись. Бог – є.
- Instagram і Facebook: *падають*
- СММ Укрпошти:
- Наші повідомляють, що Instagram, Facebook і WhatsApp cпатоньки.
- Instagram: я впав. Twitter: я завжди готовий послухати ваші невдоволення про життя або подивитися на новий срач, так що проходимо.
- Коли не працює Instagram, Facebook і WhatsApp.
- Instagram и WhatsApp не вивозять. Twitter:
- Варто було мені написати колишньому в Instagram як він зламався. Знаки всюди. Я зрозуміла.
- Увімкніть Instagram, а то нудно.
Збій у Instagram, Facebook і WhatsApp
Близько 18.40 4 жовтня в Instagram, Facebook і WhatsApp стався масштабний збій. Проблеми спостерігаються у багатьох користувачів, зокрема не відкриваються навіть стартові сторінки.
Користувачі у всьому світу скаржаться на те, що у них не виходить отримати доступ ні до додатків, ні до web-версій соцмереж.