Facebook, Instagram и Whatsapp прекратили свою работу на 6 часов из-за сбоя 4 октября. Вице-президент компании Cloudflare Дейн Кнехт рассказал, что стало причиной.

— Вся проблема была из-за протоколов пограничного шлюза (BGP). Похоже, маршрутизаторы Facebook были просто удалены из сети, — заявил Дейн.

BGP — это система, которая выбирает лучший маршрут по сети интернет для передачи данных — сообщений, картинок, музыки, и остальной информации.

Компания Facebook начала использовать собственный BGP, а также внедрила эту технологию в Whatsapp, Messenger и Instagram.

— Сам сбой возник из-за обновления BGP Facebook. Однако во время изменений маршрутизаторы удалились, и данные с серверов не попадали к пользователям, — заявил эксперт.

So, someone deleted large sections of the routing….that doesn’t mean Facebook is just down, from the looks of it….that means Facebook is GONE. pic.twitter.com/OCZWPD2okw — The Academy (@BenjaminEnfield) October 4, 2021

Старший инженер-программист Максвелл Огден, который работает с криптовалютным кошельком Exodus, также заявил, что высока вероятность того, что это может быть взлом систем технологического гиганта.

Ситуация напоминает взлом компании Moller-Maersk в 2018 году, которая занимается контейнерными перевозками.

— Вирус попал в сеть компании, а затем распространился по всем устройствам сотрудников. Зашифровав данные, вымогатели потребовали денежных переводов для возврата информации, — заявил Максвелл.

Эксперт полагает, что Facebook не работал в течение 6 часов по этой причине.

Напомним, что в результате масштабного сбоя легли не только Facebook, Instagram и WhatsApp. Проблема также затронула следующие сервисы — Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok и даже Viber.