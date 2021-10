Facebook, Instagram и Whatsapp прекратили свою работу на 6 часов из-за сбоя 4 октября. Вице-президент компании Cloudflare Дейн Кнехт рассказал, что стало причиной.

BGP — это система, которая выбирает лучший маршрут по сети интернет для передачи данных — сообщений, картинок, музыки, и остальной информации.

Компания Facebook начала использовать собственный BGP, а также внедрила эту технологию в Whatsapp, Messenger и Instagram.

So, someone deleted large sections of the routing….that doesn’t mean Facebook is just down, from the looks of it….that means Facebook is GONE. pic.twitter.com/OCZWPD2okw

— The Academy (@BenjaminEnfield) October 4, 2021