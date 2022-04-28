Російські хакери провели 240 атак проти України від початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Щонайменше, в атаках брало участь шість хакерських угруповань, пов’язаних із Кремлем.

– Використання Росією кібератак, мабуть, тісно пов’язане, а іноді й безпосередньо пов’язане з її кінетичними військовими операціями, – зазначив віце-президент Microsoft Том Берт.

Так, заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора навів приклад кібератаки проти центрів теле- та радіомовлення в різних областях України, що співпадають у часі з ракетними ударами.

Наприклад – 1 березня. Тоді росіяни здійснили ракетний удар по телецентру на Дорогожичах у Києві, після чого російські хакери спробували зламати ефір всеукраїнського телемарафону.

Також у перші тижні повномасштабної війни росіяни зробили кібератаку на десятки тисяч Інтернет-провайдерів у різних регіонах України.

Йдеться у звіті Microsoft і про те, що, можливо, російські хакери збирали розвіддані про партнерство з українськими військовими за багато місяців до повномасштабного вторгнення в лютому.

Варто зазначити, що фахівці з Білого дому, міністерства внутрішньої безпеки США та інших агентств допомагають українській владі давати відсіч російським хакерам.

Раніше ми повідомляли про нову атаку проти українців. Так, на електронні адреси масово розсилають листи, які нібито пов’язані з Covid-19, однак у них виявлено віруси.