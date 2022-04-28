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Інтернет

Збігаються з ракетними ударами: російські хакери провели 240 атак проти України

28 Квітня 2022, 12:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хакеры
Джерело: Depositphotos

Російські хакери провели 240 атак проти України від початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Щонайменше, в атаках брало участь шість хакерських угруповань, пов’язаних із Кремлем.

– Використання Росією кібератак, мабуть, тісно пов’язане, а іноді й безпосередньо пов’язане з її кінетичними військовими операціями, – зазначив віце-президент Microsoft Том Берт.

Так, заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора навів приклад кібератаки проти центрів теле- та радіомовлення в різних областях України, що співпадають у часі з ракетними ударами.

Наприклад – 1 березня. Тоді росіяни здійснили ракетний удар по телецентру на Дорогожичах у Києві, після чого російські хакери спробували зламати ефір всеукраїнського телемарафону.

Також у перші тижні повномасштабної війни росіяни зробили кібератаку на десятки тисяч Інтернет-провайдерів у різних регіонах України.

Йдеться у звіті Microsoft і про те, що, можливо, російські хакери збирали розвіддані про партнерство з українськими військовими за багато місяців до повномасштабного вторгнення в лютому.

Варто зазначити, що фахівці з Білого дому, міністерства внутрішньої безпеки США та інших агентств допомагають українській владі давати відсіч російським хакерам.

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Раніше ми повідомляли про нову атаку проти українців. Так, на електронні адреси масово розсилають листи, які нібито пов’язані з Covid-19, однак у них виявлено віруси.

Джерело
Microsoft
Теги
Війна в Україні, Росія, Хакерські атаки
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