США готові заплатити $10 млн за інформацію про шістьох росіян, звинувачених у кібератаках. Зловмисників звинувачують у завданні шкоди українській та американській інфраструктурі у 2017 році.

Влада США вважає, що ці шестеро хакерів є співробітниками російської розвідки. Вони належать до угруповання Sandworm Team, і були відповідальними за кібератаку NotPetya – збиток від злочинів американським корпораціям оцінюється майже в $1 млрд.

Кібератака NotPetya відбулася влітку 2017 року — масове поширення комп’ютерного вірусу вивело з ладу системи в Україні, знищила дані з банків, енергетичних компаній, високопосадовців та аеропорту. Це також торкнулося комп’ютерів в інших країнах, зокрема в Європі та США. Росія заперечує свою причетність.

Тепер США озолотять будь-кого, хто допоможе вказати місце розташування осіб, причетних до атаки NotPetya.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну хакери ворога не залишають спроб завдати шкоди нашій країні в технологічному плані.

Експерти з кібербезпеки із CERT-UA заявили, що на електронні адреси українців масово розсилають листи, у яких виявлено віруси. Йдеться про листи, нібито пов’язані з Covid-19. Всередині зберігається таблиця, яку потрібно завантажити для відкриття. Після завантаження вірус непомітно проникає в систему комп’ютера.