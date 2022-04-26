Хакери розсилають українцям віруси під виглядом листів про Covid-19

Експерти з кібербезпеки з CERT-UA, які діють при Держспецв’язку, заявили про нову кібератаку на українців. На електронні адреси масово розсилають листи, у яких виявлено віруси.

На пошту українців надходять листи, які нібито пов’язані з Covid-19. Вони містяться таблиці, а листі просять відкрити список, чи внести якісь дані. Якщо відкрити вміст листа, віруси GraphSteel та GrimPlant автоматично завантажаться на комп’ютер жертви. Після цього зловмисники матимуть доступ до базової інформації про пристрій користувача.

Експерт повідомили, що розсилання електронних листів було реалізовано за допомогою зламаного облікового запису співробітника державного органу України.

Ця атака далеко не перша від угруповання UAC-0056. Зловмисники ще в березні активно намагалися отримати доступ до даних українців, використовуючи хитрощі та обман, розсилаючи подібні листи з вірусами. Тоді шахраї писали про підвищення рівня інформаційної безпеки, а також про грошові борги.

Раніше хакери намагалися обікрасти українців за допомогою Facebook – вони створили фейкову сторінку, яка імітує дизайн телеканалу Україна 24. За допомогою обману злодії поширюють посилання з нібито опитуванням, після якого можна отримати грошову компенсацію від країн ЄС. Після введення даних банківської картки шахраї можуть вкрасти кошти.