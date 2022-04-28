Российские хакеры провели 240 атак против Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

По меньшей мере, в атаках участвовало шесть хакерских группировок, связанных с Кремлем.

— Использование Россией кибератак, по-видимому, тесно связано, а иногда и напрямую связано с ее кинетическими военными операциями, — отметил вице-президент Microsoft Том Берт.

Так, заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора привел пример кибератаки против центров теле- и радиовещания в разных областях Украины, совпадающих по времени с ракетными ударами.

Например — 1 марта. Тогда россияне совершили ракетный удар по телецентру на Дорогожичах в Киеве, после чего российские хакеры попытались сломать эфир всеукраинского телемарафона.

Также в первые недели полномасштабной войны, россияне произвели кибератаку на десятки тысяч Интернет-провайдеров в разных регионах Украины.

Говорится в отчете Microsoft и о том, что, возможно, российские хакеры собирали разведданные о партнерстве с украинскими военными за много месяцев до полномасштабного вторжения в феврале.

Стоит отметить, что специалисты из Белого дома, министерства внутренней безопасности США и других агентств помогают украинским властям давать отпор российским хакерам.

Ранее мы сообщали о новой атаке против украинцев. Так, на электронные адреса массово рассылают письма, которые якобы связаны с Covid-19, однако в них обнаружены вирусы.