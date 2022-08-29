У сьогоднішніх реаліях йде повноцінна війна не лише на фронті, а й у цифровому просторі. Для надійного захисту потрібно міняти час від часу паролі, не переходити на підозрілі посилання, а також перевіряти антивірусом пристрої. Однією з найнадійніших систем захисту є фізичний ключ, який віддалено отримати практично неможливо.

Що таке фізичний ключ захисту і як він працює – далі у матеріалі.

У Держспецзв’язку озвучили принцип роботи та переваги фізичного ключа – зовні він схожий на звичайну флешку, і використовується для зберігання електронного підпису, ідентифікації в різних сервісах та як один із способів двофакторної аутентифікації.

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Наприклад, комп’ютер не дасть доступу до входу в систему, якщо не під’єднати ключ через USB-порт або будь-який інший роз’єм.

Самі ключі захисту можуть бути різних типів і мати різні способи підключення – через USB, Bluetooth або NFC. При виборі нового захисту слід звернути увагу на характеристики пристрою.

Ключ безпеки також можна налаштувати для двофакторної автентифікації – для цього потрібно налаштувати його за допомогою інструкції.

Серед недоліків можна відзначити ймовірність пошкодження чи втрати. У такому разі варто використовувати інші способи ідентифікації, інакше великий ризик втратити дані безповоротно.

Не варто також забувати й про двофакторну аутентифікацію – корисна система дозволить захистити дані, і для цього потрібен лише телефон. Як скористатися технологією правильно, можна прочитати на Фактах ICTV.