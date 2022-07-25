Захист у цифровому просторі дуже важливий з урахуванням активізації хакерів та зловмисників. Одним із найпопулярніших способів захисту особистих даних є двофакторна автентифікація – вона проста у використанні, а її обійти навіть для запеклих хакерів досить складно.
Що таке двофакторна автентифікація та як її встановити – далі у матеріалі.
У Держспецзв’язку докладно розповіли про принцип роботи функції, а також її необхідність у нинішніх реаліях.
З її допомогою можна захистити облікові записи в соцмережах та сервісах, електронній пошті та інших сайтах та програмах.
Більшість для входу в обліковий запис використовує лише один спосіб підтвердження особистості – це пароль та логін. Але цей захист легко обійти, підібравши потрібний пароль, який часто складається з фрази чи набору цифр.
Двофакторна автентифікація – це система, яка дозволить захистити дані як постійним паролем, так і одноразовим.
– Якщо хтось намагатиметься увійти в аккаунт з незнайомого пристрою – натрапить на додаткову перешкоду, а ви отримаєте повідомлення про спробу входу, – заявили в Держспецзв’язку.
Двофакторна автентифікація може бути встановленою як підтвердження:
- через СМС із коротким кодом;
- через дзвінок на мобільний;
- лист на електронну пошту;
- через системне оповіщення (наприклад, у сервісах Google);
- через код, створений за допомогою спеціальних програм (Google Authenticator, Microsoft Authentificator та інші).
Щоб встановити двофакторну автентифікацію, необхідно слідувати просто інструкції:
- Увійдіть в потрібний обліковий запис соцмережі, який хочете захистити – Facebook, Telegram, Google або в інші сервіси;
- Зайдіть до розділу меню Налаштування та Безпека та виберіть пункт із двофакторною аутентифікацією. Найчастіше вона називається як двоетапна перевірка;
- Виберіть пункт з двофакторною аутентифікацією, якщо така функція є (зверніть увагу, може називатися також двоетапна перевірка).
- Виконайте всі необхідні дії щодо запропонованої інструкції.
У Держспецзв’язку закликали використовувати додатковий захист для всіх облікових записів – це допоможе зберегти конфіденційність листування, медіа та іншу активність.
У липні українців попередили про нову хакерську атаку – йдеться про розсилку листів із шкідливим файлом, які здатні непомітно вкрасти дані з пристрою або їх знищити.