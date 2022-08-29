В сегодняшних реалиях идет полноценная война не только на фронте, но и в цифровом пространстве. Для надежной защиты нужно менять время от времени пароли, не переходить на подозрительные ссылки, а также проверять устройства антивирусом. Одной из самых надежных систем защиты является физический ключ, который удаленно заполучить практически невозможно.

Что такое физический ключ защиты и как он работает — далее в материале.

В Госпецсвязи озвучили принцип работы и преимущества физического ключа — внешне он похож на обычную флешку, и используется для хранения электронной подписи, идентификации в различных сервисах и как один из способов двухфакторной аутентификации.

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К примеру, компьютер не даст доступ ко входу в систему, если не подключить к нему ключ через USB-порт или любой другой разъем.

Сами ключи защиты могут быть разных типов и иметь различные способы подключения — через USB, Bluetooth или NFC. При выборе новой защиты стоит обратить внимание на характеристики устройства.

Ключ безопасности также можно настроить для двухфакторной аутентификации — для этого нужно его настроить с помощью инструкции.

Среди недостатков можно отметить вероятность повреждения или потери. В таких случаях стоит использовать другие способы идентификации, иначе большой риск потерять данные безвозвратно.

Не стоит также забывать и про двухфакторную аутентификацию — полезная система позволит защитить данные, и для этого нужен только телефон. Как воспользоваться технологией правильно можно прочесть на Фактах ICTV.