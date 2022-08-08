Інтернетом користуються мільйони українців щодня, і це стосується як домашнього, так і мобільного. І якщо для телефону потрібна лише SIM-картка, то для Wi-Fi в будинку потрібний роутер. Популярним виробником таких пристроїв є TP-Link. Під’єднати до розетки – недостатньо, щоб з’явився інтернет.

Як правильно налаштувати роутер TP-Link – далі в матеріалі.

Перш за все, потрібно підключити комп’ютер або телефон до Wi-Fi-точки роутера. Це необхідно, щоб встановити пароль та логін для налаштувань, щоб до роутера не підключили непрохані гості та просто сторонні люди. З огляду на нинішні реалії це буває небезпечно.

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Щоб налаштувати роутер TP-Link, потрібно дотримуватися простої інструкції:

Підключаємося до мережі роутера, та вводимо у рядку браузера “192.168.0.1”. З’явиться меню для введення логіну та пароля. Стандартні для роутерів логін: admin, та пароль admin; Після входу в налаштування роутера потрібно вибрати вкладку Мережа; У меню WAN виберіть Тип з’єднання PPPoE; На тій же вкладці потрібно заповнити такі дані: Ім’я користувача та Пароль для подальшого входу в налаштування, якщо потрібні зміни.

Це дозволить убезпечити роутер TP-Link від налаштувань сторонніх осіб, а також надасть надійну передачу даних. У налаштуваннях також можна змінити ім’я точки, придумати свій пароль, стежити за передачею даних, і обмежувати доступ до мережі конкретним пристроям.

Щоб змінити пароль та назву мережі Wi-Fi, потрібно знайти вкладку Базові налаштування. Там з’явиться вкладка Бездротовий режим, де з’явиться можливість змінити пароль та назву точки.

Зловмисники можуть не лише зламувати Wi-Fi мережі, а й красти гаджети. Наприклад, смартфони стають легкою здобиччю, і після цього можна залишитися без грошей. У таких випадках необхідно швидко заблокувати телефон.