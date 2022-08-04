У мережу злили вартість смартфонів iPhone 14. Майбутні флагмани обійдуться дорожче, що підтверджують численні чутки.

Про майбутні ціни розповів китайський інсайдер Ланзук. Щоправда, зміни торкнуться не всіх модифікацій.

Базовий iPhone 14 коштуватиме стільки, скільки й iPhone 13. Ланзук заявив, що рішення Apple було засноване на застої світового ринку мобільних телефонів та зниженні попиту. Це означає, що навіть за кращих характеристик фанати не переплачуватимуть.

Зараз дивляться

Компанія пішла назустріч користувачам навіть на тлі зростання цін на компоненти. У 2022 році компанія вирішила додати кілька нових деталей – йдеться про модуль фронтальної камери LG Innote, який в рази дорожчий за попередника.

Щодо решти трьох модифікацій, вони подорожчають у середньому на $100.

Так, ціни на майбутні iPhone 14 будуть виглядати так:

iPhone 14 – $799;

iPhone 14 Max – $899;

Phone 14 Pro – $ 1099;

iPhone 14 Pro Max – $1 199.

Втім, чекати кардинальних змін не варто – дизайн практично не зміниться, а перехід із Lightning на USB-C може відбутися у 2023 році.

Серед головних оновлень – iPhone 14 отримає передову камеру. Apple щороку намагається покращити якість зйомки – цього разу додадуть об’єктив 7P. Оновлення дозволить робити чіткіші знімки, передаючи кольорову гаму набагато точніше.