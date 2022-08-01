Довгоочікувані iPhone 14 отримають передові камери. Про це заявив інсайдер та аналітик Мінґ-Чі Куо, який вже давно стежить за Apple та розвитком пристроїв компанії.

Майбутні флагмани отримають об’єктиви 7P – це стосується базової версії, Max, Pro та Pro Max. Оновлення дозволить робити чіткіші знімки, передаючи колірну гаму набагато точніше.

Крім датчика 7P, iPhone Pro і Pro Max отримають 48-мегапіксельні об’єктиви, що виведуть мобільне знімання на новий рівень. Щоб задовольнити потреби Apple в нових iPhone до осені, компанія-постачальник Sunny Optical збільшила обсяги замовлень, контролюючи 50-60% всіх постачань для преміальних моделей.

Зараз дивляться

І якщо топові модифікації отримають передові об’єктиви, то базовий iPhone 14 і версія Max буде поставлятися з 12-мегапіксельною задньою камерою – таку можна побачити й в iPhone 13. Так компанія хоче посилити різницю між Pro-версіями та базовими. Відомо, що пристрої покажуть у середині вересня – інсайдери запевняють, що захід відбудеться вже 12 вересня.

У вересні на презентації покажуть не лише нові смартфони – зовсім скоро фанати побачать оновлені Apple Watch 8 із новим дизайном. Цього року компанія наголосить на охороні здоров’я, додавши кілька корисних функцій.