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iPhone 14 не підтримуватиме SIM-картки: знайшли гідну заміну

19 Липня 2022, 19:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Довгоочікуваний iPhone 14 може поставлятися без слота для SIM-картки. Замість нього буде доступним лише електронний аналог.

За даними Wall Street Journal, технологія eSIM стала популярною в Європі та Азії, де користувачі смартфонів активно перемикаються між картками різних операторів, щоб мати всі переваги мобільного зв’язку.

Ця технологія і надалі розвиватиметься, а фізичні SIM-картки стануть менш популярними. Це стосується і США – тут зазвичай користуються послугами одного оператора, але три провайдери вже готуються до повної відмови від фізичних аналогів.

Зараз дивляться

Схоже, Apple цю тенденцію помітили ще раніше – навіть у бюджетному iPhone SE 3 з’явилася підтримка eSIM, а його представили в березні 2022 року. iPhone 14 має всі шанси стати першим смартфоном в історії компанії без фізичної SIM-картки.

iPhone 13 2021 став першим пристроєм Apple, який зміг підтримувати відразу дві віртуальні картки – компанія давно готується до повного переходу.

Навіть з урахуванням нових та революційних технологій ціни на iPhone 14 порадують не всіх. Майбутні флагмани помітно здорожчають порівняно з торішніми моделями. За версію Pro попросять від $1 100, а збільшена модифікація Max отримає цінник $1 200. Топова версія Pro Max обійдеться в $1 700.

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Джерело
The Wall Street Journal
Теги
Apple iPhone
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