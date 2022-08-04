В сеть слили стоимость смартфонов iPhone 14. Будущие флагманы обойдутся дороже, что и подтверждают многочисленные утечки.

О будущих ценах рассказал китайский инсайдер Ланзук. Правда, изменения коснутся не всех модификаций.

Базовый iPhone 14 стоить столько, сколько и iPhone 13. Ланзук заявил, что решение Apple было основано на застое мирового рынка мобильных телефонов и снижении спроса. Это значит, что даже при лучших характеристиках фанаты не будут переплачивать.

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Компания пошла навстречу пользователям даже на фоне роста цен на компоненты. В 2022 году компания решила добавить несколько новых деталей — речь идет о модуле фронтальной камеры LG Innote, который в разы дороже предшественника.

Что касается остальных трех модификаций, они подорожают в среднем на $100.

Так, цены на будущие iPhone 14 будут выглядеть следующим образом:

iPhone 14 — $799;

iPhone 14 Max — $899;

Phone 14 Pro — $1 099;

iPhone 14 Pro Max — $1 199.

В целом ждать кардинальных изменений не стоит — дизайн практически не изменится, а переход с Lightning на USB-C может состояться в 2023 году.

Среди главных обновлений — iPhone 14 получит передовую камеру. Apple каждый год пытается улучшить качество съемки — в этот раз добавят объектив 7P. Обновление позволит делать более четкие снимки, передавая цветовую гамму намного точнее.