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За два дні до презентації: розкрито характеристики та цінник Apple Watch Pro

5 Вересня 2022, 14:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple Watch
Джерело: Depositphotos

Презентація Apple 7 вересня не обмежиться iPhone 14 – публіці вперше покажуть Apple Watch Pro за ціною флагмана. Інсайдер Марк Гурман розкрив характеристики абсолютно нового пристрою за кілька днів до заходу.

Найдивовижнішим фактором Apple Watch Pro стане ціна – за гаджет попросять $900 – $1000. Це набагато дорожче за вартість моделей нинішньої лінійки. Пристрій підійде не для всіх – розмір екрана досягне 2 дюймів, а рамки будуть закругленими. Дисплей буде в розмірі 47 мм, що буде гармонійно виглядати далеко не на всіх зап’ястях.

Щоб не розбити такий громіздкий пристрій у перший день використання, корпус зроблять зі спеціально сплаву, який міцніший за алюмінієві аналоги. Якщо буде наявність титану, то годинник може бути захищений від подряпин.

Зараз дивляться

Щоправда, начинка точно не здивує публіку — її запозичили в Apple Watch 7, які унікальних новацій у вересні 2021 року не показали. Серед очікувань – нові функції яких немає у попередників.

Раніше інсайдери вже розповіли подробиці про Apple Watch 8 – серед нових функцій буде можливість вимірювання температури тіла. Для цього компанія вставить у корпус спеціальний датчик. Щоправда, про ціну базових версій не повідомляється. Швидше за все, вони не будуть набагато дорожчими за попередників.

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