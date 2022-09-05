Презентація Apple 7 вересня не обмежиться iPhone 14 – публіці вперше покажуть Apple Watch Pro за ціною флагмана. Інсайдер Марк Гурман розкрив характеристики абсолютно нового пристрою за кілька днів до заходу.

Найдивовижнішим фактором Apple Watch Pro стане ціна – за гаджет попросять $900 – $1000. Це набагато дорожче за вартість моделей нинішньої лінійки. Пристрій підійде не для всіх – розмір екрана досягне 2 дюймів, а рамки будуть закругленими. Дисплей буде в розмірі 47 мм, що буде гармонійно виглядати далеко не на всіх зап’ястях.

Щоб не розбити такий громіздкий пристрій у перший день використання, корпус зроблять зі спеціально сплаву, який міцніший за алюмінієві аналоги. Якщо буде наявність титану, то годинник може бути захищений від подряпин.

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Щоправда, начинка точно не здивує публіку — її запозичили в Apple Watch 7, які унікальних новацій у вересні 2021 року не показали. Серед очікувань – нові функції яких немає у попередників.

Раніше інсайдери вже розповіли подробиці про Apple Watch 8 – серед нових функцій буде можливість вимірювання температури тіла. Для цього компанія вставить у корпус спеціальний датчик. Щоправда, про ціну базових версій не повідомляється. Швидше за все, вони не будуть набагато дорожчими за попередників.