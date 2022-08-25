Apple призначила презентацію iPhone 14 на 7 вересня. Захід пройде о 20:00 за київським часом.

У середу, 24 серпня, компанія почала розсилати запрошення. Презентація пройде в театрі імені Стіва Джобса в Купертіно в кампусі Apple Park і транслюватиметься на сайті компанії та на YouTube.

Загалом очікується чотири моделі iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. А також три моделі Apple Watch.

Зараз дивляться

Зазвичай невідомо, чому присвячена презентація Apple, проте з 2013 року першого місяця осені вони традиційно представляють нові моделі iPhone. Виняток – 2020 рік. Тоді захід перенесли на жовтень через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, що в 2021 році у вересні Apple презентувала iPhone 13 та iPhone 13 Pro, Apple Watch сьомої серії, а також нові версії iPad Mini та iPad.