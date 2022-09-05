Презентация Apple 7 сентября не ограничится iPhone 14 — публике впервые покажут Apple Watch Pro по цене флагмана. Инсайдер Марк Гурман раскрыл характеристики абсолютно нового устройства за несколько дней до мероприятия.
Самым удивительным фактором Apple Watch Pro станет цена — за гаджет попросят $900 — $1000. Это намного дороже, чем стоимость моделей нынешней линейки. Устройство подойдет не для всех — размер экрана достигнет 2 дюймов, а рамки будут закругленными. Дисплей будет в размере 47 мм, что будет выглядеть гармонично далеко не на всех запястьях.
Чтобы не разбить такое громоздкое устройство в первый день использования, корпус сделают из специально сплава, который крепче за алюминиевые аналоги. Если будет наличие титана, то часы могут быть защищены от царапин.
Правда, начинка точно не удивит публику — ее позаимствовали у Apple Watch 7, которые уникальных новшеств в сентябре 2021 года не показали. Среди ожиданий — новые функции которых нет у предшественников.
Ранее инсайдеры уже рассказали подробности об Apple Watch 8 — среди новых функций будет возможность измерения температуры тела. Для этого компания вставит в корпус специальный датчик. Правда, о цене базовых версий не сообщается. Скорее всего, они не будут намного дороже предшественников.