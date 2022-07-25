Новий годинник Apple Watch 8 отримає новий дизайн – вперше з 2018 року. Про це заявив аналітик Марк Гурман, прогнози якого часто стають реальними.
На презентації восени 2022 року Apple покаже не тільки iPhone 14 – компанія наголосить на охороні здоров’я, додавши кілька корисних функцій у свої смартфони та годинники.
Відомо, що у лінійці Apple Watch з’явиться модель Pro – вона буде трохи більшою за базові версії. Це необхідно для збільшення площі екрана на 7%. Щоб годинник прослужив довше, Apple використовуватиме титановий сплав більшої міцності для виготовлення корпусу – це дозволить без проблем займатися екстремальними видами спорту.
Серед нових функцій, з’явиться можливість вимірювання температури тіла. До 2025 року компанія планує навчити Apple Watch виміряти рівень артеріального тиску.
Завдяки збільшенню в розмірах, компанія може впровадити більший акумулятор – нові Apple Watch 8 Pro працюватимуть без підзарядки довше на кілька днів. Про ціни поки не повідомляється, але Apple явно хоче розділити лінійку годинників на базові версії та Pro-моделі.
До презентації Apple залишилось півтора місяця, а інсайдери вже розкрили головну фішку смартфонів. Відомо, що новенькі iPhone 14 не підтримуватимуть SIM-картки – натомість будуть лише електронні аналоги. Це допоможе здешевити виробництво, а також розширити функціонал.