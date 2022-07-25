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Вперше за 4 роки: Apple Watch 8 отримають оновлений дизайн

25 Липня 2022, 10:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple Watch
Джерело: Depositphotos

Новий годинник Apple Watch 8 отримає новий дизайн – вперше з 2018 року. Про це заявив аналітик Марк Гурман, прогнози якого часто стають реальними.

На презентації восени 2022 року Apple покаже не тільки iPhone 14 – компанія наголосить на охороні здоров’я, додавши кілька корисних функцій у свої смартфони та годинники.

Відомо, що у лінійці Apple Watch з’явиться модель Pro – вона буде трохи більшою за базові версії. Це необхідно для збільшення площі екрана на 7%. Щоб годинник прослужив довше, Apple використовуватиме титановий сплав більшої міцності для виготовлення корпусу – це дозволить без проблем займатися екстремальними видами спорту.

Зараз дивляться

Серед нових функцій, з’явиться можливість вимірювання температури тіла. До 2025 року компанія планує навчити Apple Watch виміряти рівень артеріального тиску.

Завдяки збільшенню в розмірах, компанія може впровадити більший акумулятор – нові Apple Watch 8 Pro працюватимуть без підзарядки довше на кілька днів. Про ціни поки не повідомляється, але Apple явно хоче розділити лінійку годинників на базові версії та Pro-моделі.

До презентації Apple залишилось півтора місяця, а інсайдери вже розкрили головну фішку смартфонів. Відомо, що новенькі iPhone 14 не підтримуватимуть SIM-картки – натомість будуть лише електронні аналоги. Це допоможе здешевити виробництво, а також розширити функціонал.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Apple
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