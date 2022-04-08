З магазину Play Store для Android приховає величезну кількість програм. На такий крок Google вирішила піти через величезну кількість програм, які вже давно не оновлюються.

Про це компанія повідомила в блозі для розробників сервіс – нові правила набирають чинності з 1 листопада 2022 року.

Йдеться про програми під ті версії Android, які вийшли понад два роки тому.

Google вже давно вимагає від розробників підтримувати програми та постійно їх оновлювати, щоб вони працювали із сучасними версіями ОС, які встановлені на більшу частину смартфонів Android.

Проте раніше компанія такі сервіси не приховувала – тепер вони не відображатимуться під час пошуку. Видаляти програми з Google Play не будуть – це необхідно, щоб користувачі мали можливість їхнього перезавантаження.

Нагадаємо, що Apple щомісяця видаляє тисячі програм з App Store для iPhone, і всього за два тижні з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну видалили понад 7 тис. програм з магазину РФ і Білорусі. Жителі країни-агресора залишилися без корисних програм та популярних ігор.