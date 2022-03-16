З російського App Store масово видаляють програми: iPhone перетворюється на цеглу

З магазину App Store для жителів Росії видалили близько 7 тис. мобільних додатків з початку вторгнення в Україну 24 лютого. Так, багато компаній вирішили не співпрацювати з агресором – від цього постраждали власники iPhone, планшетів iPad та іншої продукції Apple.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, у РФ ці програми завантажили загалом близько 218 млн разів. Примітно, що в рейтингах найпопулярніших програм в App Store Росії виявилися VPN, за допомогою яких можна обійти блокування.

І хоча Apple самостійно видаляє застарілі та непотрібні програми, з 24 лютого кількість таких сервісів була вдвічі більшою.

Наприклад, з 1 по 14 лютого було видалено всього 3 404 сервіси.

Аналогічна ситуація і в Білорусі – з початку війни в Україні з їхнього App Store зникло 5 900 додатків.

Так, саме ігровий мобільний ринок активно залишає Росію – це найпопулярніша категорія у магазині Apple. Так, тепер РФ залишили такі гіганти – Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) та багато інших. Популярні ігри також залишили цей несприятливий локальний ринок – Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale та Hay Day. Для порівняння, тільки в Росії Clash of Clans на сьогодні було встановлено 36 мільйонів разів на iOS та Android.