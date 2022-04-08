Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Из магазина Google Play для Android исчезнут тысячи приложений: названа причина

8 апреля 2022, 15:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Из магазина Google Play для Android исчезнут тысячи приложений: названа причина
Источник: Unsplash

Из магазина Play Store для Android скроет огромное количество приложений. На такой шаг Google решила пойти из-за огромного количества программ, которые уже давно не обновляются.

Об этом компания сообщила в блоге для разработчиков сервис — новые правила вступают в силу с 1 ноября 2022 года.

Речь идет о приложениях под те версии Android, которые вышли более двух лет назад.

Google уже давно требует от разработчиков поддерживать программы и постоянно их обновлять, чтобы они работали с современными версиями ОС, которые установлені на большую часть смартфонов Android. 

Однако раньше компания такие сервисы не скрывала — теперь они не будут отображаться во время поиска. Удалять программы из Google Play не будут — это необходимо, чтобы пользователи имели возможность их переустановки.

Напомним, что Apple каждый месяц удаляет тысячи приложений из App Store для iPhone, и всего за две недели с начала широкомасштабного вторжения России на Украину удалили более 7 тыс. приложений из магазина РФ и Беларуси. Жители страны- агрессора остались без полезных программ и популярных игр.

Читайте также:
Из магазина Google Play для Android исчезнут тысячи приложений: названа причинаGoogle активно защищает госсайты Украины: берут хакерскую атаку на себя

Источник
Google
Теги
Android , Google , Google Play
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь