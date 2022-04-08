Из магазина Play Store для Android скроет огромное количество приложений. На такой шаг Google решила пойти из-за огромного количества программ, которые уже давно не обновляются.

Об этом компания сообщила в блоге для разработчиков сервис — новые правила вступают в силу с 1 ноября 2022 года.

Речь идет о приложениях под те версии Android, которые вышли более двух лет назад.

Google уже давно требует от разработчиков поддерживать программы и постоянно их обновлять, чтобы они работали с современными версиями ОС, которые установлені на большую часть смартфонов Android.

Однако раньше компания такие сервисы не скрывала — теперь они не будут отображаться во время поиска. Удалять программы из Google Play не будут — это необходимо, чтобы пользователи имели возможность их переустановки.

Напомним, что Apple каждый месяц удаляет тысячи приложений из App Store для iPhone, и всего за две недели с начала широкомасштабного вторжения России на Украину удалили более 7 тыс. приложений из магазина РФ и Беларуси. Жители страны- агрессора остались без полезных программ и популярных игр.