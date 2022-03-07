Компанія Google допомагає Україні боротися з атаками хакерів на державні сайти. Йдеться про сторінки Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, а також таких сервісів, як Liveuamap.

– Ми розширили доступ до Project Shield, нашого безкоштовного захисту від DDoS-атак, щоб українські урядові веб-сайти, посольства у всьому світі та інші уряди в безпосередній близькості від конфлікту могли залишатися онлайн, захищатися та продовжувати пропонувати свої важливі послуги, – повідомляється в блозі Google.

Так, захист корпорації поглинає DDos-атаки більш ніж на 150 сайтів України, зберігаючи стабільність роботи сервісів.

Нагадаємо, що 6 березня один із найпопулярніших сервісів TikTok припинив роботу в Росії. Платформа прибирає можливість прямих трансляцій та завантаження нових відео, щоб убезпечити своїх співробітників та користувачів.

У компанії заявили, що для них у пріоритеті безпека користувачів. У зв’язку з цим робота сервісу на території країни-агресора поки що припиняється.

Також жителі Росії залишаться без розробок Microsoft – безліч комп’ютерів працює на операційній системі Windows, яка тепер недоступна. У компанії продовжують допомагати спеціалістам із кібербезпеки в Україні захищатися від російських атак.