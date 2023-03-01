Компанія Meta планує випустити повноцінні AR-окуляри у 2027 році. Аксесуар для доповненої реальності відображатиме голограми – про це заявив глава корпорації Марк Цукерберг.

Анонс майбутнього гаджета стався під час презентації компанією перед тисячами співробітників підрозділу Reality Labs у Meta. Навіть на тлі низки невдач і скорочень, компанія продовжує інвестувати в розробку гаджетів майбутнього.

Сам Цукерберг не виключає, що новинка може здивувати ринок електроніки і повторити прорив Apple, коли був представлений перший iPhone.

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Окуляри зможуть проєктувати аватари у вигляді голограм високої якості й накладати їх на реальний світ. Щоправда, цінник на гаджет буде високим, як і на все революційне. Співробітники зможуть оцінити всі переваги ще 2024 року – вони тестуватимуть прототип.

Що ж до інших гаджетів для віртуальної або доповненої реальності, компанія хоче випустити гарнітуру Quest 3 – вона буде вдвічі тоншою і потужнішою за свого попередника. Вихід заплановано на кінець 2023 року.

У 2025 році на ринку можуть з’явитися окуляри Ray-Ban Stories – з їхньою допомогою можна буде сканувати QR-коди, перекладати повідомлення іншими мовами, а також керувати пристроєм жестами і використовувати віртуальну клавіатуру. Аксесуар працюватиме в парі зі смартгодинником, який також покажуть пізніше.

Не секрет, що Apple працює над гарнітурою змішаної реальності. Корпорація також хоче увірватися на ринок цих девайсів, і працює над пристроєм не перший рік. Наприкінці весни 2022 року повідомлялося, що гарнітура отримає 14 камер, щоб відстежувати міміку користувача.