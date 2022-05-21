14 камер и передовой дизайн: какой будет гарнитура смешанной реальности от Apple

Компания Apple готовит к выходу свою первую гарнитуру смешанной реальности. Новинку покажут публике в 2023 году, и она будет стоить от $2 тыс.

Зарубежные журналисты узнали подробности о будущем устройства от Apple. Гарнитура получит сразу 14 камер, чтобы отслеживать мимику пользователя.

Дизайном новинки занимался бывший главный директор по дизайну Apple Джони Айв. В 2019 году он покинул компанию, но теперь предоставляет свои услуги корпорации в качестве создателя собственной дизайнерской студии. В Apple Айв занимался эргономикой устройств — отвечал за расположение компонентов, в том числе аккумуляторов и камер.

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Эксперты утверждают, что первая версия гарнитуры получит поддержку игр для планшета iPad — контроль будет отслеживаться с помощью движения рук. Аналогичные устройства от конкурентов для этого продают специальные контроллеры.

Главной особенностью будет полная автономность — гарнитуру не нужно будет подключать к источникам питания с помощью проводов. Чипсетов будет сразу два — один из них будет аналогом процессора M2, который будет использоваться в новеньких iPad и MacBook Air. Первый прототип новинки уже показали совету директоров.

Сейчас Apple также занимается и подготовкой к главному событию этого года в мире техники — речь идет об презентации iPhone 14. Инсайдеры уже назвали сроки — компания решила следовать традициям.