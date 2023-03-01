Компания Meta планирует выпустить полноценные AR-очки в 2027 году. Аксессуар для дополненной реальности будет отображать голограммы – об этом заявил глава корпорации Марк Цукерберг.

Анонс будущего гаджета произошел во время презентации компанией перед тысячами сотрудников подразделения Reality Labs в Meta. Даже на фоне ряда неудач и сокращений, компания продолжает инвестировать в разработку гаджетов будущего.

Сам Цукерберг не исключает, что новинка может удивить рынок электроники и повторить прорыв Apple, когда был представлен первый iPhone.

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Очки смогут проецировать аватары в виде голограмм высокого качества и накладывать их на реальный мир. Правда, ценник на гаджет будет высоким, как и на все революционное. Сотрудники смогут оценить все преимущества еще в 2024 году — они будут тестировать прототип.

Что касается других гаджетов для виртуальной или дополненной реальности, компания хочет выпустить гарнитуру Quest 3 — она будет в два раза тоньше и мощнее своего предшественника. Выход запланирован на конец 2023 года.

В 2025 году на рынке могут появиться очки Ray-Ban Stories – с их помощью можно будет сканировать QR-коды, переводить сообщения на другие языки, а также управлять устройством жестами и использовать виртуальную клавиатуру. Аксессуар будет работать в паре со смарт-часами, которые также покажут позже.

Не секрет, что Apple работает над гарнитурой смешанной реальности. Корпорация также хочет ворваться на рынок эти девайсов, и работает над устройством не первый год. В конце весны 2022 года сообщалось, что гарнитура получит 14 камер, чтобы отслеживать мимику пользователя.