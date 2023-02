Apple планує випустити бюджетний iPhone SE 4, але він з’явиться у 2024 році. Примітно, що пристрій буде зовні нагадувати iPhone 14, який представили у 2022 році.

Про це заявив інсайдер Мінг-Чі Куо – майбутній бюджетник отримає корпус від iPhone 14, а також OLED-дисплей розміром 6,1 дюйма. Це буде перший смартфон лінійки SE, який отримає дисплей без технології LCD.

(1/10)

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023