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Бюджетний iPhone SE 4 випустять у 2024 році: з корпусом від iPhone 14

28 Лютого 2023, 15:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Apple планує випустити бюджетний iPhone SE 4, але він з’явиться у 2024 році. Примітно, що пристрій буде зовні нагадувати iPhone 14, який представили у 2022 році.

Про це заявив інсайдер Мінг-Чі Куо – майбутній бюджетник отримає корпус від iPhone 14, а також OLED-дисплей розміром 6,1 дюйма. Це буде перший смартфон лінійки SE, який отримає дисплей без технології LCD.

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Щоб привабити покупців, гаджет оснастять підтримкою 5G-мереж, і для цього Apple розробить власний чип. Не виключено, що це SE створюється для тестування чипа, а не навпаки. Очікується, що виробництво пристрою розпочнеться через рік. Раніше в компанії планували відмовити від лінійки бюджетних смартфонів через дорожнечу виробництва.

Попередній iPhone SE представили в березні 2022 року. Він отримав 4,7-дюймовий дисплей, а також сканер відбитків пальців Touch ID. Головна особливість смартфона в начинці – він отримав чипсет Apple A15. Ціни на пристрій починалися від $430.

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Величезні зміни чекають і на флагмани – iPhone 15 стануть потужнішими. В Apple хочуть збільшити розмір оперативної пам’яті з 6 до 8 Гб. Це допоможе смартфонам працювати значно швидше.

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