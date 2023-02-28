Apple планує випустити бюджетний iPhone SE 4, але він з’явиться у 2024 році. Примітно, що пристрій буде зовні нагадувати iPhone 14, який представили у 2022 році.

Про це заявив інсайдер Мінг-Чі Куо – майбутній бюджетник отримає корпус від iPhone 14, а також OLED-дисплей розміром 6,1 дюйма. Це буде перший смартфон лінійки SE, який отримає дисплей без технології LCD.

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[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm’s Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

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Щоб привабити покупців, гаджет оснастять підтримкою 5G-мереж, і для цього Apple розробить власний чип. Не виключено, що це SE створюється для тестування чипа, а не навпаки. Очікується, що виробництво пристрою розпочнеться через рік. Раніше в компанії планували відмовити від лінійки бюджетних смартфонів через дорожнечу виробництва.

Попередній iPhone SE представили в березні 2022 року. Він отримав 4,7-дюймовий дисплей, а також сканер відбитків пальців Touch ID. Головна особливість смартфона в начинці – він отримав чипсет Apple A15. Ціни на пристрій починалися від $430.

Величезні зміни чекають і на флагмани – iPhone 15 стануть потужнішими. В Apple хочуть збільшити розмір оперативної пам’яті з 6 до 8 Гб. Це допоможе смартфонам працювати значно швидше.