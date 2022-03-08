Всесвітньо відомий відеохостинг YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова, який називався Соловйов Live.

Також на відеохостингу не стало каналу його телевізійної програми Недільний вечір із Володимиром Соловйовим.

Раніше, 2 березня, YouTube заблокував канал Володимира Соловйова в Європі. При переході на нього у жителів Європи з’являвся напис – Цей канал є недоступним для перегляду у вашій країні.

Соловйов відомий численними фейками, спотворенням фактів та тотальним порушенням професійної етики.

Учора, 7 березня, стало відомо, що YouTube також заблокував канали проросійських пропагандистів в Україні – Анатолія та Ольги Шарій.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія напала на нашу країну і вже 13 добу українські міста та мирні жителі страждають від дій російських агресорів.

Україну підтримують усі цивілізовані країни, всесвітньо відомі люди та популярні бренди. Країни закривають для РФ небо, вводять проти них санкції та відмовляються від будь-якої співпраці.